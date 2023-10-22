نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبد الرازق أول الحاضرين لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي الداخلية، قرارًا بحضور مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

وصرح ميمي في تصريحات عبر اذاعة الشباب والرياضة، في برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، بأن قلوبهم مع الأشقاء في فلسطين في هذه الفترة الصعبة، ويريدوا تقديم المساعده لهم ضد الاحتلال.

وعن حضوره لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني: "اتخذت قرارًا لشراء تذكرة لحضور مباراة الأهلي وسيمبا، عندما علمت أن إدارة الأهلي قررت التبرع بقيمة التذاكر لدعم الشعب الفلسطيني، وسأبقى أول الحاضرين في المباراة، هذا أقل شيء يمكن تقديمه لدعم الأشقاء".

وقد تقدم المارد الأحمر بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، لمشاركة أكبر عدد من جماهير الأحمر في دعم الأشقاء بفلسطين،وذلك بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

