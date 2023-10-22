نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يعقد جلسة خاصة مع أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة خاصة مع أوسوريو المدير الفني للفريق.

سبب خوض مجلس الإدارة جلسة خاصة مع أوسوريو

بسبب مناقشة في الصفقات الجديدة ومعرفته طلباته للفترة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة برباعية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة انبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد المقاولون العرب.

