نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة براجا وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - ميندي الوسط: بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز. قائمة ريال مدريد