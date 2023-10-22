الدوحة ـ أ.ف.ب: عاد الريان الى سكة الانتصارات وصدارة الدوري القطري لكرة القدم بفوزه على أم صلال 2-0 في المرحلة السادسة، فيما حقق قطر انتصاره الأول هذا الموسم عندما تغلب على الأهلي 4-2. وسجل لاعب الوسط البرازيلي تياجو منديش (52) والمغربي أشرف بن شرقي (74) الهدفين. وعوَّض الريان خسارته الأولى هذا الموسم أمام الوكرة 2-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الخامس رافعا رصيده إلى 15 نقطة واستعاد الصدارة مؤقتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكة الانتصارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.