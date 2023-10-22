فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج فـي رالي تشيلي

اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخراً منصة التتويج في رالي تشيلي ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ وذلك بعد أن فاز السائقان إلفين إيفانز وسكوت مارتن بالمركز الثالث على متن مركبة تويوتا جي آر يارس رالي1 الـهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 33؛ ومكّن الأداء المذهل الذي قدمه الفريق في اليوم الأخير من الرالي على محافظة شركة تويوتا على لقب بطولة العالم للراليات عن فئة المصنِّعين. شهد الرالي عودة فريق تويوتا جازو للسباقات إلى تشيلي بعد أربع سنوات، إذ كان آخر ظهور له في عام 2019. وواجه الفريق التحديات والصعوبات التي فرضتها الطرقات الجديدة والظروف المختلفة. وفي مرحلة «باور» الأخيرة، وصل الحماس إلى ذروته مع تحقيق كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز المركزين الأول والثاني وحصولهما على أقصى عدد من النقاط الإضافية المتاحة، والتي كانت كافية لضمان فوز شركة تويوتا بلقب بطولة العالم للراليات عن فئة المصنِّعين مع تبقي جولتين من موسم العام 2023. ويمثل هذا الانتصار في رالي تشيلي الفوز الثالث باللقب لشركة تويوتا على التوالي، والرابع منذ تشكيل فريق تويوتا جازو للسباقات، والسابع لها منذ عام 1993. وقد ضمنت الجهود الكبيرة التي بذلها كل من السائقَيْن روفانبيرا وإيفانز ومساعدَيْهما يونّي هالتونن وسكوت مارتن حصولهما على لقبهما الخامس على التوالي في بطولة السائقين ومساعديهم لهذا العام. وبهذه المناسبة قال أكيو تويودا رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: تهانينا لجميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على منحهم الفوز لشركة تويوتا ببطولة العالم للراليات عن فئة المصنِّعين.