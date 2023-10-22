فـي دوري أبطال آسيا: الاتحاد لاستعادة الصدارة والدحيل لتفادي الإقصاء

جدة ـ أ.ف.ب: يسعى الاتحاد السعودي إلى استعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما يستقبل القوة الجوية العراقي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، والتي يأمل فيها الدحيل القطري تجنب الخروج المبكر عندما يحلّ ضيفاً على النصر السعودي الثلاثاء. والتقى الاتحاد مع الأندية العراقية في البطولات القارية ثلاث مرات سابقة، فاز خلالها في الأولى على الطلبة 3-1، وخسر الثانية 1-2 وتعادل في الثالثة سلباً أمام الزوراء. ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على ايه جي ام كاي الأوزبكستاني 3-0، وعدم خوض مباراته الثانية أمام سيباهان الإيراني بناء على تقرير حكام ومراقب المباراة، على أن تقام في وقت لاحق، بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع سيباهان 2-2، قبل أن يفوز على ايه جي أم كاي 2-1. ويمر الاتحاد على المستوى المحلي بتراجع في الأداء والنتائج، فهو لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، إذ تعادل مع الفيحاء ثم خسر الديربي أمام جاره الأهلي، قبل أن يتعادل مع التعاون. ويفتقد الاتحاد لبعض العناصر الأساسية بداعي الإصابة على غرار البرازيلي فابينيو واحمد شراحيلي وحسن كادش، لكنه يضم أسماء مميزة يتقدمهم الخماسي الأجنبي الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي رومارينيو داسيلفا ومواطنه إيجور كورنادو والإيطالي لويز فيليبي إلى جانب مهند الشنقيطي واحمد بامسعود وفيصل الغامدي وصالح العمري. في المقابل، نجح القوة الجوية في تفادي الخسارة، وحقق أربع نقاط، ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويعود بالنقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للمحافظة على صدارته. من جهته، يتطلع الهلال السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف مومباي سيتي الهندي الاثنين أيضاً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.