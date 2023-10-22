صلالة يتوج باللقب وأهلي سداب وصيفا وصحار فـي المركز الثالث

فـي ختام دوري الشباب للهوكي

توج نادي صلالة بطلا لدوري الشباب للهوكي 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1 على أهلي سداب الذي حل وصيفا، وحل في المركز الثالث نادي صحار بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 1 / صفر، وحصل على جائزة هداف الدوري عبدالله بن وليد الحسني من نادي صحار بعد إحرازه 17 هدفا في الدوري، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى صاعد واعد إلى اللاعب أحمد بن خلفان الناعبي من نادي أهلي سداب، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري راين بن مبارك العلوي من نادي صلالة، أما جائزة أفضل لاعب صاعد واعد فجاءت من نصيب راشد العلوي من نادي أهلي سداب، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري ليث الوهيبي من نادي أهلي سداب، وأقيم حفل ختام الدوري برعاية محسن بن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش، الذي قام برفقة الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وشارك في الدوري 7 أندية هي: (أهلي سداب والسيب والنصر وصلالة وصحار والنهضة ونزوى)، وكانت منافسات الجولة الثالثة من الدوري قد حفلت بتسجيل 32 هدفا في 6 لقاءات، ففي اللقاء الأول فاز نادي النصر على نادي نزوى بنتيجة 2/0، أما في المباراة الثانية فحقق نادي أهلي سداب فوزا على نادي النهضة بنتيجة كبيرة قوامها 5/0، وفي المباراة الثالثة تفوق نادي صلالة على نادي السيب بنتيجة 5/0، وفي المواجهة الرابعة فاز نادي أهلي سداب على نادي صحار بنتيجة 5/3، وانتهت المباراة الخامسة بفوز نادي السيب على نادي نزوى بـ4 أهداف دون رد، وفي اللقاء السادس اكتسح نادي صلالة نظيره نادي النهضة بـ8 أهداف مقابل لا شي.

وانتهت الجولة الثانية من الدوري بتسجيل 27 هدفا في 6 لقاءات، ففي اللقاء الأول فاز نادي صلالة على نادي نزوى بنتيجة 1/0، وفي المباراة الثانية حقق نادي صحار فوزا على نادي السيب بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، وفي اللقاء الثالث تألق نادي أهلي سداب بالفوز على نادي النصر بنتيجة 3/0، وفي المواجهة الرابعة اكتسح نادي صحار نظيره نادي النهضة بـ17 هدفا مقابل لا شيء، وفي اللقاء الخامس تعادل ناديا صلالة والنصر سلبا، وانتهت المباراة السادسة بفوز نادي أهلي سداب على نادي السيب بنتيجة 1/0.

بينما انتهت الجولة الأولى من منافسات الدوري بتسجيل 28 هدفا في 6 لقاءات، ففي اللقاء الأول تعادل ناديا أهلي سداب وصلالة بنتيجة 1/1، وفي المباراة الثانية تفوق نادي النصر على نادي النهضة بنتيجة كبيرة قوامها 6 /1، أما في اللقاء الثالث فتغلب نادي صحار على نادي نزوى بـ3 أهداف دون رد، وفي المواجهة الرابعة اكتسح نادي السيب نظيره نادي النهضة بـ11 هدفا مقابل لا شيء، وفي المباراة الخامسة بين ناديي نزوى وأهلي سداب فاز الثاني على الأول بنتيجة 2 /0، أما في اللقاء السادس والأخير فحقق نادي صحار فوزا على نادي النصر 3 /0.

من جانبه قال المهندس أنور بن أحمد بيت فاضل أمين سر نادي صلالة والمشرف العام على فريق الهوكي: وضع نادي صلالة رؤية خاصة للعبة الهوكي وبدأنا تنفيذ منهج هذه الرؤية منذ 2010، وتم اختيار اللاعبين الممثلين للفريق الحالي من مخرجات مراكز الناشئين سابقا، وعلى الرغم من توقف الدعم لهذه المراكز في مرحلة معينة إلا أن نادي صلالة لديه قناعة تامه بأهمية تفعيلها باعتبارها المصدر الرئيسي لرفد الأندية باللاعبين، ولدينا مدرب خاص لفرق المراحل السنية واشتغلنا على الفريق سنوات طويلة، ووصولنا إلى نهائي دوري الشباب للهوكي والظفر باللقب يعتبر أحدى الأهداف التي وضعها النادي منذ انطلاق الأدوار التمهيدية للدوري، وقبل أسابيع قليلة توج فريق الناشئين بالمركز الثاني في دوري تحت 18 سنة لخماسيات الهوكي.

وأضاف: في الجانب الآخر نلاحظ أن المسابقات المحلية للاتحاد لديها ضعف في جوانب عديدة منها التخطيط والتنفيذ وكذلك في ما يخص وضع اللوائح التنظيمية للمسابقات، ووجهنا عدة خطابات للاتحاد العماني للهوكي لتعديل اللوائح التنظيمية وتوضيح المطلوب من الأندية، ولكن مع الأسف اللوائح المعمول به إلى الآن وضعت من قبل حوالي 18 سنة ولم يتم تغييرها لتكون أكثر مرونة ومواكبة للمستجدات، ومنذ وجودي في مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي 2008 قدمنا عدة مبادرات لتجديد اللوائح ولكن لم تستكمل، كما أن مسابقات الاتحاد محكورة ويحكمها الجانب المادي، ونأمل أن تشهد المسابقات توسعا أكثر وخصوصا مسابقات المراحل السنية التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل لعبة، وإذا لم يتم الاهتمام بهذه الفئة فلن تكون لدينا فرق في الأندية ولا منتخبات وطنية.