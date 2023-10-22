نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية ولا أسوأ.. أياكس يقع في فخ الهزيمة برباعية أمام أوترخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق أوترخت أمام نظيره فريق أياكس أمستردام بفوز أصحاب الأرض فريق أوترخت برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الهولندي "إريديفيزي".

وسجل فريق أياكس أمستردام أسوأ بداية له في مشواره خلال بطولة الدوري الهولندي منذ نشأته في 18 مارس 1900.

وخاض فريق أياكس أمستردام 7 مباريات خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري الهولندي، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وهزم في 4 مباريات.

سجل لاعبو فريق أياكس أمستردام 11 هدفا، واستقبلت شباكهم 16 هدفا، على مدار 7 جولات في بطولة الدوري الهولندي.

ويحتل فريق أياكس أمستردام المرتبة السابعة عشرة وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الهولندي، وبفارق مباراتين مؤجلتين لصالحه.

