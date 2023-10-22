نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تتوالى استخراج بطاقات بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، أعمالها وإحتماعاتها بنجاح منقطع النظير، من أجل نظيم نسخة فريدة من بطولات العالم، حيث إجتمعت الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة مع إدارة النظم والمعلومات بوزارة الشباب والرياضة برئاسة

الدكتورة منار موسى، وبحضور المهندس أيمن حلمى والمهندس عماد محمود، والسيد أمين عبد المنعم المدير التنفيذى للاتحاد، وذلك بتكليف من معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لإعداد التقارير الخاصة بكل اللجان، والقيام بكافة الأعمال التكنولوجية، فضلا عن إعداد وتنفيذ واستخراج البطاقات،"I. D" الخاصة بالوقود والفرق المشاركة فى البطولة، واللجان وكافة العاملين بالبطولة من منظمين وإداريين ومرافقى فرق الدول المشاركة وعمال الملاعب والمسئولين عنها.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، والمشرف العام على اللجان المختلفة، إن اللجنة المنظمة قطعت شوطا كبيرا فى الإعداد لبطولة العالم، والتى ما يزال متبقى على انطلاقها أكثر من أسبوعين، ولكن حجم العمل الذى أنتهت منه اللجان حتى الآن يعد إنجازا للجنة المنظمة برئاسة الدكتور مصطفى صادق، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة وضعت كافة أجهزتها وإمكانياتها لخدمة البطولة، ولذلك يتوجه بالشكر والعرفان لمعالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يدعم البطولة ماديا ومعنويا وفنيا من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، التى تقدم كافة سبل الدعم للجان البطولة لتنظيم نسخة ناجحة بكل المقاييس.

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا، يمثلوا 16 دولة، ينافس فى السيدات، 12 منتخبا، من 12 دولة.

من ناحية أخرى يواصل منتخبى الرجال والسيدات استعداداتهما بقوة للبطولة من خلال المعسكر المغلق الذى نظمه الاتحاد للمنتخبين بالإسماعيلية منذ 3 من سبتمبر الماضى، ويضم منتخب الرجال مجموعة من اللاعبين المتميزين منهم، اللاعب مطاوع عبدالباقي أبو الخير

الذى فاز مع المنتخب

بذهبية بطولة إفريقيا 2013 بالمغرب، وشارك فى بطولة كأس العالم ببولندا 2014 وحصل المنتخب على المركز الرابع، وحقق مع المنتخب

برونزية كأس العالم للقارات بالصين عام 2016، وبرونزية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، وذهبية إفريقيا 2017 برواندا، وشارك فى كأس العالم بهولندا 2018 وحصل المنتخب على المركز السادس، كما فاز مع المنتخب بذهبية إفريقيا برواندا 2019، وذهبية البطولة العربية بمصر 2020، وحصل مع المنتخب على المركز الخامس بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 باليابان، وحصل مع المنتخب أيضا على المركز الرابع فى بطولة كأس العالم بالبوسنه والهرسك العام الماضى.

