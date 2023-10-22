أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يواصل تدريباته للقاء دجلة بحضور مجلس الإدارة

يواصل فريق السكة الحديد استعداداته لمباراته القادمة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد السكة الحديد الثلاثاء المقبل، في السادسة والنصف مساءا.



حيث يواصل فريق السكة بقيادة مديره الفني أمير عزمي مجاهد، تدريباته الصباحية والمسائية، بإشراك كافة العناصر.



وحرص الدكتور محمد حسين رئيس النادي على حضور المران الأخير، ورافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم الفريق والشد على أيدهم وحثهم على مباراة جيدة تليق بالنادي العريق والحرص على حصد نقاط المباراه.



ومن المقرر أن يدخل السكة غدا الاثنين معسكر مغلق قبل اللقاء.



ويحتل فريق السكة الحديد وادي دجلة المركز الثامن برصيد 6 نقاط