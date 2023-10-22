نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالي نور الشربيني تتوج ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، في حصد بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش.

نور الشربيني بطلة لكأس جراسهوبر للاسكواش

واستضافت البطولة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال وللسيدات.

وتوجت نور الشربينى المصنفة الأولى بلقب بطولة جراسهوبر للإسكواش، على حساب هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة بنتيجة 3-0.

وانتهت المباراة بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-7، 11-9، وكانت المباراة قد استغرقت 63 دقيقة.

وحصدت نور الشربينى تلك البطولة فى نسختها الماضية، وتكون بذلك قد حافظت على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالى.