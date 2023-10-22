نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. جماهير الإفريقي التونسي تدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت جماهير الإفريقي التونسي لقائمة الجماهير الداعمة للأحداث الفلسطينة الجارية وذلك بعد تيفو جماهيري كبير.

وكتب عليه " ألا إن نصر الله قريب " ومرغوب بالأعلام الفلسطينية.

دعم كبير للأحداث من المجتمع الرياضي

ولاقت الأحداث الجارية دعما كبيرا من مختلف الجماهير سواء على المستوى العربي أو الدولي.

ففي المجمتع الدولي كانت جماهير سليتك من أبرز الجماهير الداعمة عن طريق رفع العلم.

أمًا من المجمتع العربي فكان منتخب الجزائر صاحب الدعم الأبرز سواء بارتداء الوشاح الفلسطيني وإيقاف النشاط الرياضي بينما خصص الأهلي ريع ارباحه من مباراة إياب السوبر الافريقي لصالح فلسطين.



