حازم إمام: فيتوريا مدرب “ ناجح” ومنتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، أن روي فيتوريا مدرب ناجح ويرغب دائمًا فى النجاح مع المنتخب، ولديه خطة يرغب فى أن يطبقها للكرة المصرية.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مميز ويملك لاعبين على أعلي مستوي، سواء محترفين أو فى الدوري المصري، ونرغب بشكل دائم فى توفير كل شئ لـ فيتوريا من أجل تقديم نجاحات للكرة المصرية، لأنه مدرب يملك خطة، ويعمل بجد مع المنتخب.

وأضاف:" روي فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار، ونحن نعمل على أن يكون هناك كل الأمور موفرة من أجل تحقيق اللقب.

وأتم:" أري أن فيتوريا يملك خطة كاملة للمنتخب الوطني ولديه شخصية تستطيع أن تقود المنتخب لتحقيق أحلام الجماهير.

ويذكر أن المنتخب الأول كان استطاع الفوز أمام زامبيا والتعادل أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2024.

