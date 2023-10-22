نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.

اعتماد اللجنة الأولمبية لمجس إدارة نادي الزمالك

وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية:

السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة

بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 20 / 10 /2023 والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وبمراجعة الأوراق طبقًا لإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقًا للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة، والمواد( 13، 14 )من لائحة النظام الأساسى الإسترشادى للأنديةالرياضية والمعمول بها فى نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

نتشرف أن نحيط سيادتكم علمآ بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة، أنعقدت بتاريخ 20/ 10 / 2023 تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانونى لصحة الأجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضوًا من إجمالي عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضوًا.

حيث قامت اللجنة المشرفة بإجراء الإنتخابات علي مناصب مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بعد، وفرز، وتجميع الأصوات، وترتيب الحاصلين علي اعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة وتم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة.

الرأي:ـ أنتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة، بالإنتخاب، للدورة 2023 / 2027 بناءً علي قرار الجمعية العمومية، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي:ـ

الترتيب الاسم المنصب عدد الأصوات 1 حسين أحمد لبيب عمر رئيس مجلس الإدارة 15229 صوت 2 هشام نصر سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة 9480 صوت 3 حسام الدين المندوه توفيق الخواجة أمين الصندوق 12431 صوت 4 أحمد سليمان عفيفى عباس عضو مجلس الإدارة 15433 صوت 5 هانى نبيه عزيز برزى عضو مجلس الإدارة 12328 صوت 6 هانى شكرى نجيب جرجس عضو مجلس الإدارة 12011 صوت 7 عمرو على أدهم ابراهيم أدهم عضو مجلس الإدارة 10772 صوت 8 محمد طارق حسن عبد الغنى عضو مجلس الإدارة 10744 صوت 9 حسين سيد عبد الحميد عفيفى عضو مجلس الإدارة 10628 صوت 10 نيرة مصطفى نصر جاد الله عضو مجلس الإدارة شباب 14202 صوت 11 أحمد خالد سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة شباب 13617 صوت 12 رامى ابراهيم محمد نصوحى عضو مجلس الإدارة شباب 11039 صوت

برجاء الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ضوء إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.