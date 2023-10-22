نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: لاعبي الزمالك قدموا أفضل المباريات أمام سموحة.. "فرحانين بسبب المجلس الجديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض قدم مباراة كبيرة أمام سموحة أمس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حازم إمام

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لاعبي الزمالك تحس أنهم سعداء أمام سموحة بعد نجاح مجلس جديد، لأنهم يعلموا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار كبير.

وأضاف:" الفترة المقبلة تحتاج للعمل مع الهدوء داخل الزمالك.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمام سموحة ضمن مباريات الدوري بخماسية مقابل هدف