نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم.. الأهلي يقصي النجم الساحلي بسداسية من دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمتلك النادي الأهلي في تاريخه مباريات قوية ودرامية في الوقت نفسه، وحين تظن الأندية أن الأهلي قد ودع المنافسة يعود من بعيد وفي يديه اللقب

المباراة كانت في العام 2017 عندما كتب النجم الساحلي تفوقا على الاهلي في ملعبه في سوسة في ذهاب دور نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للفريق الاحمر، المهمة لتكون مهمة العودة على صفيح ساخن.

ملعب سوسة قلعة الرعب للأندية المصرية

البداية كانت من تعرض الاهلي للهزيمة بملعب النجم في سوسة، والذي اطلقت عليه جماهير النجم انذاك ملعب الرعب للاندية المصرية كونها لم تستطع التفوق فيه الا في مناسبات نادرة

لكن بقيت نقطة الأمل بهدف صالح جمعة الوحيد والذي بنى عليه حسام البدري مدرب الاهلي انذاك امال العودة.

عندما تحدى حمزة الأحمر جماهير الأهلي

قبل مباراة العودة خرج اللاعب نجم في ذلك الوقت حمزة الاحمر، وقال إنه يتمنى التسجيل امام جماهير الاهلي العريضة والاحتفال في ملعبهم ايضا، التصريح الذي اطلقه اللاعب التونسي اعتبره جماهير الاهلي استفزازيا مع التوعد أن برج العرب سيكون ملعب الإقصاء.

ولم يكذب اللاعبين وعد جماهير ليسجلوا سداسية تاريخية جاءت كالاتي:

الدقيقة 2: هدف لعلي معلول

الدقيقة 23-39-48: هاتريك وليد ازارو

الدقيقة 59: هدف حمدي النقاز في مرماه

الدقيقة 63: هدف ربيعة

أما النجم فأضاف ثنائية في القاهرة ولكن لم تسعفه بالطبع بعد ان تفوق الاهلي بنتيجة (7-4) في مجموع المباراتين.

النهاية الحزينة كانت بخسارة المارد الأحمر لقبه لصالح الوداد في النهائي، لكن بالتأكيد تبقى هذه المباراة واحدة من المباريات التاريخية للقلعة الحمراء.