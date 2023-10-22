نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: كان لدي ثقة فى المنتخب حتي بعد خسارة تونس وغياب الجماهير أحزنني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن خسارة المنتخب الوطني فى معسكر شهر سبتمبر أمام منتخب تونس، كانت مهمة من أجل أن يكون هناك تركيز أعلي، بجانب الاستفادة الكاملة من أى سلبيات، وهذا هو هدف المباريات الودية، قبل تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بعد مباراة تونس الودية كنت أثق تمامًا فى أن لدينا لاعبين مميزين وأن السر فى الخسارة، هو أن هناك غيابات عديدة وأيضًا إصابات، مما جعل القوام الأساسي للمنتخب غير موجود.

وأضاف:" بعد مباراة تونس كان لدي مقابلة مع روي فيتوريا وهو أكد لي أنه أشاد بلاعبي المنتخب بعد مباراة تونس وأن الخسارة كانت مهمة للوقوف على السلبيات، قبل المباريات الرسمية فى تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية.

وأتم:" غياب الجماهر عن مباراة تونس شعرت بالحزن بسببه، وأري أن المنتخب يكون أفضل من أى منتخب وهو الجماهير موجودة لمساندته، وأنا فرحان بأن الثقة بدأت تعود من جديد عقب المعسكر الأخير، وأعلم جيدًا أن الجماهير ستحضر تصفيات كأس العالم بكل قوة من أجل الفترة المقبلة للمنتخب.

