أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة غزل المحلة ومكادي في دوري المحترفين

يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة "خالد عيد" نظيره مكادي بقيادة "عثمان أحمد" باستاد غزل المحلة في السادسة والنصف مساء "الإثنين" ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري المحترفين.

يدخل غزل المحلة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر اللقاءات على الإتصالات بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق المحلاوي مواصلة الانتصارات والتربع على قمة المجموعة.

فيما يدخل مكادي اللقاء باحثًا عن تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم وذلك بعد تحقيقه التعادل في الجولات الأربعة الماضية.

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد (10) نقاط جمعهم من الفوز على جمهورية شبين (1-0) وأبو قير للأسمدة (2-0) والاتصالات (2-0) والتعادل مع حرس الحدود (1-1)، أحرز الفريق (6) أهداف واستقبلت شباكه هدف واحد.

فيما يدخل فريق مكادي اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد (4) نقاط جمعهم من التعادل في (4) مباريات أمام حرس الحدود وجمهورية شبين (1-1) والنجوم (0-0) ودكرنس (2-2)، فيما لم يستطع الفريق تحقيق أي فوز ولم يتلقى أي هزيمة، أحرز الفريق (3) أهداف واستقبلت شباكه (3) أهداف.