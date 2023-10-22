عاجل.. تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بالدوري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمد عبد السلام، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي زعزع، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، كيجالي درامي، اموراني حساني

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤..