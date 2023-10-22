القاهرة ـ أ.ف.ب: واصل الزمالك صحوته عندما أكرم وفادة ضيفه سموحة 5-1 بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مصطفى شلبي (3) وأحمد سيد «زيزو» (14) ويوسف إبراهيم «أوباما» (45+5) والبديل التونسي سيف الدين الجزيري (81) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» (89) أهداف الزمالك، البديل فادي فريد (68) هدف سموحة. وأهدر زيزو ركلة جزاء للزمالك (45+1).

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