غزارة أهداف فـي الجولة السابعة لدوري الشباب

شهدت الجولة السابعة من دَوْري الشباب تحت 19 سنة في المرحلة الأولى غزارة أهداف، خصوصًا في لقاء مسقط وأهلي سداب الذي انتهى لصالح مسقط بنتيجة 12/‏1، أحرز أهداف مسقط الحسن القاسمي (أربعة أهداف) وأمجد الحضرمي (هدفًا)، ومازن الهنائي وحسن البطاشي وأحمد الشبلي (هدفين) وإلياس الشيذاني (هدفين). وفي لقاءات العاصمة مسقط فاز نادي عُمان على السيب بنتيجة 2/‏1، سجَّل لعُمان ربيع السنيدي وسالم اليحيائي وسجَّل للسيب عبدالله الرواحي. وفي لقاء بوشر وقريات تمكَّن قريات من الفوز بثلاثية نظيفة أحرز أهداف قريات منذر الرصادي وحسام الناعبي وعبدالرحمن الجابري.

وفي لقاءات المجموعة الثانية تمكَّن سمائل من تجاوز بهلاء برباعية، أحرز أهداف سمائل عبدالرحمن الرواحي ومحمد العزري ومحمد الرحبي (هدفين). وضِمْن نفس المجموعة، فاز فنجاء على الحمراء بهدفين عبر باسل الموت وحمد المحاربي وتجاوز عبري البشائر بهدفين لهدف.. سجَّل لعبري عبدالملك العبري وجاسم العبري، وسجَّل للبشائر عوض العميري، وخرج لقاء صحار ومجيس ضِمْن المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي، وفاز صحم على النهضة برباعية نظيفة، سجَّل عمار الشرقي ثلاثية وعبدالله الشرقي الهدف الرابع.

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