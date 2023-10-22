النهضة فـي مهمة الحفاظ على الصدارة أمام إصرار الفتوة السوري

فـي الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي

متابعة ـ صالح البارحي:

عندما تدق عقارب الساعة التاسعة مساء اليوم، فإن الفريق الكروي الأول بنادي النهضة مدعو لمباراة صعبة أمام نظيره الفتوة السوري على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يدافع ممثل السلطنة عن صدارته للمجموعة الأولى التي يتصدرها بفارق الأهداف عن منافسيه العهد اللبناني وجبل المكبر الفلسطيني والفتوة السوري منافسه اليوم، حيث تمتلك الفرق الأربعة نفس الرصيد من النقاط وهي (3) بعد أن فاز كل منهما في مباراة وخسر الثانية .

الفريق النهضوي بقيادة مدرِّبه حمد العزاني يدرك تمامًا بأنَّ الفوز في مباراة اليوم سيقرِّبه بنسبة كبيرة من الحفاظ على صدارة المجموعة لأطول وقت ممكن، وعليه أن يسيرَ على نفس النهج بالدَّوْر الثاني، خصوصًا وأنَّه سيلاقي الفتوة في السعودية إيابًا والعهد اللبناني في مسقط إيابًا، ويكتنف الغموض فريق جبل المكبر الفلسطيني نظرًا للأحداث الحالية.

النهضة أنهى استعداداته لمباراة اليوم عبر الحصة التدريبية التي خاضها الفريق في الساعة السابعة مساء أمس بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث شهدت الكثير من العمل الخاص بكيفية تسيير المباراة بالشكل المثالي وتقليل الأخطاء بين اللاعبين، وقد أكد الجميع جاهزيته لمواجهة اليوم بثبات.

مباراة مهمة

بعيدًا عن أيِّ جوانب أخرى، ومهما كانت الظروف المصاحبة للفريق، فإنَّ مباراة اليوم مهمَّة للغاية بالنسبة للنهضة إذا ما أراد السَّير قُدُمًا نحو صدارة المجموعة، وعليه أن يستفيدَ من الفرص التي أتيحت له في هذه النسخة منها لعب أربع مباريات على ملعبه وبين جماهيره، بعد أن حدَّدَ العهد اللبناني ملاعب السَّلطنة ملعبًا رئيسًا له ذهابًا وإيابًا، وهذا في حدِّ ذاته يمنح النهضة أفضلية كبيرة في أن يحققَ المبتغى وخصوصًا أمام العهد اللبناني الذي تمكَّن من الفوز في لقاء افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة باستاد السيب، وعلى عصام الصبحي ورفاقه أن يدركوا تمامًا بأنَّهم في مُهمَّة محدَّدة لا ثاني لها وهي الفوز بغَضِّ النظر عن عدد الأهداف، حيث إنَّ إنهاء الدَّوْر الأول بالصدارة برصيد (6) نقاط سيكون له تأثير كبير على الفريق بالدَّوْر الثاني وبشكل إيجابي دُونَ جدال.

الحديث هنا يسري على خط الهجوم الذي أضاع الكثير من الفرص السهلة في مباراة العهد اللبناني على وجْه التحديد وضاعت معه النقاط كاملة، ولا ننسى الخط الخلفي الذي يجب أن يبتعدَ عن الأخطاء التي تكلف الفريق أهدافًا قد تنهي طموحات الفريق المكتمل الصفوف، فالتركيز من كافة الخطوط مطلب رئيس في مباراة اليوم واستغلال الفرص كذلك.

الدعم مطلوب

بلا شك، فإنَّ النهضة في لقاء اليوم تحديدًا وفي هذه البطولة على وجْه العموم يحمل لواء أندية السلطنة، ويدافع عن اللقب الذي فاز به السيب في البطولة الماضية، لذلك وجب على الجماهير العُمانية الوقوف خلفه جملةً وتفصيلًا، فهو في مُهمَّة وطنية بحتة وعلينا جميعًا تحفيزه والوقوف بجانبه بعيدًا عن الظروف التي قد تمنعنا من ذلك، مع اليقين بأنَّ مجلس إدارة نادي النهضة سيبذل قصارى جهده لحشد جماهيره بالطريقة المثالية التي يراها مناسبة لدفع عجلة التقدم بالفريق في هذه المنافسات والوصول إلى الأدوار النهائية إن شاء الله تعالى.

التشكيلة المتوقعة

من المتوقع أن يدخل النهضة مباراة اليوم بتشكيلة مكوَّنة من: إبراهيم المخيني في حراسة المرمى وغانم الحبشي وأحمد المطروشي وأحمد الكعبي وعبدالعزيز الشموسي في خط الدفاع، وفي الوسط حارب السعدي وعبدالله فواز وبلال بن ساحه وصلاح اليحيائي وفي المقدِّمة عمر المالكي وعصام الصبحي.

كابيروف يقود اللقاء

يدير مواجهة اليوم بين النهضة والفتوة السوري طاقم تحكيم من طاجيكستان بقيادة الحكم الدولي كابيروف ناسرولو ويساعده على الخطوط مواطناه بوريف اكمال وكوسرافي سيديكزود والحكم الرابع ماميدوف ريسول من تركمانستان.

عيسى النعيمي: تركيزنا على الفوز

قال عيسى النعيمي المشرف على الفريق الكروي الأول بنادي النهضة عن مواجهة اليوم: نلعب اليوم من أجل تأكيد الصدارة وحصد النقطة السادسة قبل مباراة العودة مع الفتوة في المملكة العربية السعودية، خصوصًا وأنَّ ظروف الفريق الفلسطيني جبل المكبر لم تتضح حتى الآن نظرًا للظروف المحيطة بالأشقاء في فلسطين، ومُهمٌّ لدينا كسب المباراة بأيِّ نتيجة، ويجب علينا التركيز في المباراة منذ دقائقها الأولى في كافَّة الخطوط حتى نحصل على مبتغانا، ونتمنى من الجماهير العُمانية مؤازرة الفريق في مُهمَّته الوطنية، ويحاول الجهاز الفني الثبات على التشكيلة إلَّا في حالة الإصابات لا قدر الله، علمًا أنَّ غياب المنذر العلوي وعمر الصلطي سيتواصل لفترة قادمة وهما من ركائز الفريق بسبب الإصابة.