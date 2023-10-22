الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوقع اتفاقية مع أوكسيدنتال

لدعم سباقات ونشاطات الهجن للموسم الحالي

مسقط ـ «الوطن» :

وقَّع الاتحاد العُماني لسباقات الهجن وشركة أوكسيدنتال عُمان اتفاقية دعم حصرية لسباقات الهجن لموسم 2023-2024م، وذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لرياضة الهجن وستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان وعدد من أصحاب السعادة والإعلاميين والمهتمين برياضة الهجن وذلك بفندق إنترسيتي مسقط.

إشادة

وأشاد سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب باستمرار دعم الحكومة لرياضات الهجن وقال: إنَّ الدعم الحكومي لرياضة الهجن مستمر ويعكس التوجيهات السَّامية لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – الذي أسدى أوامره بتأهيل عدد من الميادين الرياضية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وهذا يؤكِّد أهمية هذا القطاع الذي يرتبط بالجوانب الاقتصادية للكثير من المواطنين، حيث يُمثِّل للكثيرين مصدر رزق لهم من خلال البيع والشراء، كما أنَّها تجسِّد هذا الإرث التاريخي، ووجَّه شكره لشركة أوكسيدنتال عُمان على استمرارها في تقديم الدعم لسباقات الهجن، والتعاون المستمر بينهم وبين الاتحاد لتعزيز سباقات الإبل، مؤكِّدًا أنَّ دَوْر القطاع الخاص مُهمٌّ في دعم المؤسَّسات والاتحادات الرياضية، متمنيًا أن يواصلَ القطاع الخاص دعمه لرياضة الهجن ومختلف الرياضات في سلطنة عمان.

اتفاقية

من جانبه قال الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لرياضة الهجن: الاتفاقية تأتي استمرارًا للاتفاقيات السابقة التي يوقِّعها الاتحاد العماني للهجن مع شركة أوكسيدنتال عُمان، وهي اتفاقية تعزز جهود الاتحاد في تنفيذ عدد من سباقات الهجن في عدد من الولايات بمحافظات الوسطى والداخلية والظاهرة. وأضاف: الدعم المقدَّم من الشركة يُعدُّ إضافة حقيقية لسباقات الاتحاد السنوية التي ينظِّمها في مختلف المحافظات، وهي بلا شك تُسهم في رفد الحركة الاقتصادية بالنسبة للمهتمين بسباقات الهجن، مؤكدًا أنَّ الاتحاد يسعى دائمًا لتسويق المسابقات بهدف تعزيز الجوائز وهناك جهود كبيرة من الاتحاد لتوقيع اتفاقيات جديدة لدعم سباقات الهجن ومن الاتفاقيات القادمة توقيع الاتفاقية مع شركة شل العُمانية خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنَّ دعم القطاع الخاص لسباقات الهجن يأتي ضِمْن الشراكة لتعزيز هذه الرياضة التاريخية، وهي ضِمْن المسؤوليات المجتمعية لهذه الشركات لدعم مناطق الامتياز، ونثمِّن جهود شركة أوكسيدنتال عُمان لدعم رياضة سباقات الهجن ونوجِّه الدعوة لباقي الشركات لدعم هذه الرياضة.

دعم حصري

وخلال الحفل ألقى ناصر المسكري مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة أوكسيدنتال عُمان كلمة الشركة قال فيها: حرصت شركة أوكسيدنتال عُمان وللعام العاشر على التوالي على تقديم الدعم الحصري لسباقات الهجن بسلطنة عُمان والسعي إلى تقديم كافَّة السُّبل المتاحة لإنجاح هذه السباقات من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، وحرصنا على رعاية الأنشطة الرياضية بكافَّة مجالاتها خاصة سباقات الهجن التي تُعدُّ موروثًا مُهمًّا خصوصًا في مناطق الامتياز، وكذلك تماشيًا مع توجُّهات الحكومة في الاهتمام بموروث الهجن العُمانية والتي تُعدُّ رافدًا تراثيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا مُهمًّا، وذلك هو التوجُّه الذي تنتهجه أوكسيدنتال عُمان للعمل مع الاتحاد العُماني لسباقات الهجن والذي يعمل على ترجمة توجيهات حكومتنا الحكيمة للاهتمام بهذا الموروث، وتوطيد العلاقة مع المُجتمع العُماني عامَّة والمحلِّي خاصَّة، فقد دأبت الشركة على تسخير مواردها في توفير كُلِّ ما هو مطلوب لإتمام هذه المبادرة التي تُعدُّ من الرغائب الملحَّة للمُجتمع.

تعزيز الاقتصاد والثقافة

كما أكد المسكري على أهمية سباقات الهجن في تعزيز الجانب الاقتصادي والثقافي وقال: تُمثِّل سباقات الهجن روافد اقتصادية مهمَّة حيث إنَّ لها تأثيرًا ملموسًا في عدَّة جوانب من خلال انتعاش حركة البيع والشراء بعد السباقات، بالإضافة إلى تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع السياحة بشكل خاص في المناطق التي تقام فيها السباقات، وأيضًا قطاع السلع والخدمات المساندة مثل بيع الأعلاف والخدمات البيطرية، وكذلك الرسوم التي تدفع من قبل ملَّاك الهجن للجهات الحكومية والتي تُسهم في رفد اقتصاد البلد، وفي الجانب الاجتماعي تُسهم سباقات الهجن في تقوية العلاقة بين الشركات الداعمة والمُجتمع المحلِّي، وكذلك تُسهم في إيجاد فرص عمل للمهتمين بهذا المجال، وكذلك تُسهم في تنشيط السياحة وعلى ملَّاك الهجن بشكل خاص من خلال العوائد لملَّاك الهجن للمشاركة في السباقات الإقليمية والدولية، وفي الجانب الثقافي، تُسهم سباقات الهجن في إحياء هذا الموروث الكبير وتوعية الأجيال القادمة بمدى أهمية المحافظة عليه، وفي الجانب الرياضي، فسباقات الهجن تضفي طابع التنوُّع في الأنشطة الرياضية المقامة في سلطنة عُمان.