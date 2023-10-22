نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي أمام فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف الإسماعيلي نظيره فاركو على ملعب استاد الإسماعيلية، في المواجهة التي تنطلق السابعة مساء اليوم.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى.. محمد فوزى

الدفاع.. حمدى النقاز، محمد نصر، محمد هاشم، إياد العسقلاني

الوسط.. محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عمر الساعى

الهجوم.. عبد الرحمن مجدى، ياو انور ، مروان حمدى

وعلى مقاعد البدلاء..كمال السيد ؛ محمد دسوقى، محمد حسن، كريم عرفات، نادر فرج، باسم مرسى، عبد الله حسن، عبد الله السعيد، حسن صابر

