خالد جلال يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويحل فريق فاركو ضيفا على نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل فاركو كلا من:

محمد سعيد شيكا - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا - كيسنجلي سوكاري - احمد البحراوي - سيف تيري - محمد فخري - وليد علي - عزمي غوما - عمرو جمال.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمود السيد - محمود البدري - رزقي حمرون - ياسين مرعي - شكري نجيب - أحمد صغيري - احمد شريف - صلاح باشا - احمد فؤاد.

