نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميل جيبسون جلس في منزله 20 عاما بسببهم.. رانيا فريد شوقي تكشف مفاجأة تمنع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت رانيا فريد شوقي، الممثلة المصرية، على غضب الشعب العربي من محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب موقفه من القضية الفلسطينية في الحرب الحالية.



وقالت رانيا: "عقد صلاح أكيد به التزامات، وهناك بنود به ممنوع أن يتخطاها، وانا أريده ذا ايجيبشن كينج خارج البلاد، ليحقق جميع أحلامه، ولا أريده أن يتضرر بأي شكل".



وأضافت: "محمد صلاح تبرع للشعب الفلسطيني، فلماذا نحن نكبر أي شئ، ولا نفكر؟، يجب علينا أن نرى ما كان في مقدرته أن يفعله وأخر لا".

واختتمت: "ميل جيبسون عمل فيلم ضدهم، أقعدوه في منزله أكثر من 20 عامًا، هم لديهم قوة كبيرة لا يمكن أن ننكرها، يجب علينا أن نكون قوة أيضًا ومن ينجح في مجال لا بد أن ندعمه ونسانده ونقف بجانبه".

