نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يصدم الأهلي ويعلق على تهنئة مجلس الزمالك.. رضا عبد العال وحازم إمام يعلقان على اكتساح سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شوبير يصدم جماهير الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي طلب الرحيل إلى الدوري القطري.

حيث قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت: "أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

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أول تعليق من شوبير بعد تهنئة الأهلي للزمالك

أبدى الإعلامي أحمد شوبير إعجابه بما يحدث في الأيام القليلة الماضية بين الأهلي والزمالك، وخاصة برقية مجلس إدارة النادي الأهلي لتهنئة مجلس الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب.

وأكد شوبير على أنها بمثابة عهد جديد فى العلاقة بين الناديين الكبيرين، وتعلن بداية حقبة جديدة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت إف إم، "برقية الأهلي وباقة الورد تفتح مجالًا لعهد جديد، ليس فى العلاقة بين الأهلي والزمالك، ولكن بين الأشخاص ببداية حقبة جديدة".

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رضا عبد العال: مجلس الزمالك الجديد رفع معنويات اللاعبين

تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مجلس الزمالك الجديد رفع معنويات اللاعبين أمام سموحة.

وصرح رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" الفضائيه قائلا: "أطالب مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعبين المالية المتأخرة".

وأكمل: "الزمالك حقق الفوز اليوم على سموحة بفضل المساندة والدعم الجماهيري".

وتابع: "الزمالك سيعود للاستقرار خلال الفترة القادمة من خلال حل الأزمات والمشاكل".

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محمد فاروق: شيكابالا يستحق رجل المباراه أمام سموحة

وصرح محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " البريمو "، على قناة " تن ":" إصرار لاعبي نادي الزمالك هي سبب الرئيسي في تحقيق الفوز على سموحة ومنهم شيكابالا."

وأكمل:" حضور مجلس الإدارة الجديد في مباراة اليوم كان حافز لتحقيق الزمالك الفوز على سموحة."

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حازم إمام: لاعبي الزمالك قدموا أفضل المباريات أمام سموحة

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض قدم مباراة كبيرة أمام سموحة أمس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لاعبي الزمالك تحس أنهم سعداء أمام سموحة بعد نجاح مجلس جديد، لأنهم يعلموا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار كبير.

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حازم إمام: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، أن روي فيتوريا مدرب ناجح ويرغب دائمًا فى النجاح مع المنتخب، ولديه خطة يرغب فى أن يطبقها للكرة المصرية.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مميز ويملك لاعبين على أعلي مستوي، سواء محترفين أو فى الدوري المصري، ونرغب بشكل دائم فى توفير كل شئ لـ فيتوريا من أجل تقديم نجاحات للكرة المصرية، لأنه مدرب يملك خطة، ويعمل بجد مع المنتخب.

وأضاف:" روي فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار، ونحن نعمل على أن يكون هناك كل الأمور موفرة من أجل تحقيق اللقب.