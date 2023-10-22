نونو سانتو يعلق على مباراة الاتحاد أمام القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد السعودي، على مواجهة فريقه غدًا أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

تعليق نونو سانتو عن مباراة الاتحاد والقوة الجوية

المدرب البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"سنلعب غدًا في بطولة نحن سعداء بالتنافس فيها، وقمنا بتحليل القوة الجوية العراقي وهو فريق جيد ولدينا حصة تدريبية للإعداد للفوز في المباراة المهمة غدًا على أرضنا".

وأضاف:"قمت بتحليل فريق القوة العراقي وهو فريق “ جيد “ وندرك اهمية هذه المباراة كونها على ارضنا وسنلعب بشكل جيد لتحقيق الفوز".

وتابع:"نعمل على حل مشكلة اضاعة الفرص بالفريق، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي الذين يمتلكون خبرة كبيرة".

وواصل:"جميع كل قرارتي تصب في مصلحة الفريق، من اليوم الأول الذي حضرت إلى الاتحاد‬⁩ كل مجهودي وضعته من أجل تحسين اللاعبين وكل قناعتي التي اتخذتها كانت بعد تفكير عميق ونظرة للمستقبل لجعل الاتحاد فريق أقوى".

وأكمل:"نعمل لصالح نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ ونريد لهذا النادي أن يكون في أفضل صورة".

وأتم:"نحتاج إلى دعم جماهير الاتحاد، وشاهدتهم ماذا عملنا من عمل في الموسم الماضي وتحقيق الدوري بعد غياب ١٤ سنة.. وانتظر حضور جماهيري كبير غدًا لأنهم هم من يساعدوا الفريق على تقديم المستوى الفني الأفضل".