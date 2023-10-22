6 اهداف و5 ركلات جزاء.. تعادل المقاولون العرب وزد في مباراة مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق المقاولون العرب في خطف تعادلا في الوقت القاتل من ضيفه فريق زد إف سي بنتيجة 3/3، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

تعادل المقاولون العرب وزد في الدوري

سجل لفريق المقاولون العرب كل من الأوغندي جوزيف أوتشايا من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ومحمد سالم فى الدقيقة 17.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول تمكن شادي حسين مهاجم فريق زد من تقليص الفارق عقب تسجيل هدف من ركلة جزاء.

وأحرز مصطفي زيكو هدف التعادل في الدقيقة 81 من علامة الجزاء قبل أن يحرز رأفت خليل هدف التقدم لـ زد في الدقيقة 97 من علامة الجزاء.

ونجح لاعبو المقاولون العرب في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل 90+11 بعد تسديدة قوية من أحمد فوزي من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

واحتسب سيد منير حكم المباراة 15 دقيقة وقت بدل ضائع مقسمة على شوطي اللقاء بواقع 6 دقائق في الشوط الأول و9 في الشوط الثاني، كما احتسب خلال المباراة 5 ضربات جزاء تم تسجيل 4 منها وإضاعة أخرى.

وبهذه النتيجة، يرفع زد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، كما رفع المقاولون رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.