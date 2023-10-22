نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الحياة تذيع مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الحياة عن إذاعتها مباراة فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر، والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يقدم كريم حسن شحاتة الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة.

ويلتقي فريق بيراميدز ومودرن فيوتشر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء بواقع 7 نقاط في المركز الخامس، بينما يتصدر فيوتشر جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.