نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي على ضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت تقارير صحفية بريطانية، بأن مانشستر سيتي يريد الدخول في منافسة نارية مع ليفربول للحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا خلال انتقالات عام 2024.

من ينجح في ضم موسيالا؟

ويُعد جمال موسيالا لاعبًا اساسيًا للمدرب توماس توخيل بسبب ما قدمه في موسم 2022-2023، حيث استطاع تسجيل 16 هدفا وصنع 16 هدفا في 47 مباراة الموسم الماضي.

وأعلنت صحيفة "سبورتس مول " البريطانية بإن هناك منافسة شديدة بين ليفربول ومانشستر سيتي لضم اللاعب، للإستفادة من خدماته.

ويحظى اللاعب صاحب الـ20 عامًا اهتمامًا كبيرًا، من عدة أندية أيضًا مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد.