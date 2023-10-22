حازم إمام: مجلس حسين لبيب ينتظره مهمات صعبة والقائمة الموحدة أمر رائع للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني، أن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب ينتظره مهمات صعبة للغاية خاصًة على مستوي كرة القدم.

ماذا قال حازم إمام عن قائمة حسين لبيب؟

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حسين لبيب ينتظره مهمة صعبة فى رئاسة الزمالك، والزمالك الفترة الحالية يحتاج للاستقرار على مستوي هذه الأصعدة.

وأضاف:" نجاح قائمة كاملة موحدة يساعد بشكل كبير على التجانس والاستقرار للنجاح الفترة المقبلة، خاصًة أنه ينتظرهم أمور مهمة جدًا تهم الجماهير على مستوي كل الألعاب والجمعية العمومية