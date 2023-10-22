نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب مصطفى محمد.. نانت يهزم مونبلييه بالدوري الفرنسي بهدفين دون رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق نانت أمام نظيره فريق مونبلييه، وذلك بفوز فريق نانت بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي "ليج 1".

نانت يهزم مونبيليه

وغاب المهاجم المصري مصطفى محمد عن صفوف فريق نانت للمباراة الثانية على التوالي، وذلك نظرًا لإيقافه عن المباريات، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام فريق رين في الجولة قبل الماضية.

وسجل الهدف الأول لفريق نانت في مباراة اليوم اللاعب الجناح الأيمن فلوريان مولات في الدقيقة 44 من أحداث شوط المباراة الأول.

واستطاع اللاعب البديل قادر بامبا في تسجيل الهدف الثاني لفريق نانت مع الدقيقة 74.

ومن المقرر أن يعود اللاعب مصطفى محمد مهاجم فريق نانت خلال الجولة المقبلة أمام فريق لانس، في التاسعة من مساء السبت المقبل.