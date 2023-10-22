نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري تحت 20 عامًا " 2003 " يفوز خارج ملعبه على سيراميكا كليوباترا بهدف للاشئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 20 عام ” الفئة العمرية "2003"، بقيادة الكابتن حمادة طلبة على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب العبور بالقليوبية ، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من عبد الكريم نصار ومحمد فؤاد وكريم زكي.

أحداث مباراة المصري وسيراميكا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الخامسة عشر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بعد سيطرة من جانب لاعبي المصري على منطقة المناورات، وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه الشديد خاصة مع التغييرات الهجومية التي أجراها الكابتن حمادة طلبة وهو ما أسفر عن هدف المباراة الوحيد الذي أحرزه البديل عبد الله أيمن في الدقيقة الثانية والعشرين، ليضغط أصحاب الأرض إلا أن دفاع المصري ومن ورائه حارسه الأمين محمد محسن كان بالمرصاد لكافة المحاولات ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز المصري بهدف للاشئ.

مثل المصري في المباراة: محمد محسن لحراسة المرمى، نور فتحي، ابراهيم ناجي، خالد الدياسطي، لؤي فهمي لخط الظهر، محمد ايمن بدر، زياد نصر، ابراهيم سعيد لخط الوسط، أحمد فؤاد، محمد المرسي ، محمد فوزي جاد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من: أبو الفتح أشرف، محمد ايهاب، عبد الله أيمن، محمد احمد صالح، عبد الله الجبروني.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.