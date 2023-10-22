نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يدعم فلسطين من أرض الملعب قبل مباراة فاركو (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الإسماعيلي للأندية الداعمة للأحداث الفلسطينية وذلك بعد رفع العلم عقب نهاية السلام الوطني في أرض الملعب.

وسبق الإسماعيلي نادي سيراميكا كليوبترا والذي رفع علم فلسطين في أرض الملعب.

الدعم لا يتوقف من الأندية المصرية

الإسماعيلي يرفع علم فلسطين

ومازالت الأندية المصرية مستمرة في دعم الأحداث بارتداء القمصان التي تحمل علم فلسطين اخرها كان من الزمالك أمس أمام سموحة.

وعلى مستوى القسم الثاني والثالث تهافتت الأندية باحتفال بعلامة الانتصار الشهيرة أو على طريقة الحنظلة والذي احتفل بها بلدية المحلة.

وكانت بداية الدعم من جانب منتخب مصر الأولمبي وتحديدا أمام الأردن.