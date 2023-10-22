نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2003 يهزم بلدية المحلة بخماسية في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، في تحقيق الفوز على نظيره بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

نتيجة مباراة الزمالك وبلدية المحلة

أحرز أهداف الزمالك: عبد الرحمن الفيومي هدفين، كريم عبدون وعبدالله محمد وعلي ياسر بواقع هدف لكل لاعب.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني مميز وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل خمسة أهداف وإضاعة بعض الفرص المحققة، وذلك في الظهور الأول لإبراهيم صلاح كمدير فني للفريق خلفا لمحمد حسن الذي كان يشغل المنصب نفسه.

وبعد الفوز اليوم ارتفع رصيد فريق زمالك 2003 إلى 19 نقطة متصدرا جدول ترتيب المسابقة.

وشهد اللقاء إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

ويقود فريق زمالك 2003: إبراهيم صلاح مديرا فنيا، أحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل ورفعت حمدي مسئول مهمات