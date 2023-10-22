نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي اينتراخت فرانكفورت بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص ثلاثي اينتراخت فرانكفورت عمر مرموش والياس السخيري وفارس شايبي بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا غزة قبل مباراة الفريق أمس.

سبب وقوف ثلاثي اينتراخت فرانكفورت دقيقة حداد

كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية الحالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حاليًا في غزة ولارواح شهداء فلسطين.

يستانف نادي اينتراخت فرانكفورت تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا للمباراة القادمة في الدوري الالماني.

وحقق اينتراخت فرانكفورت الفوز على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت لمواجهة بورسيا دورتموند ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.