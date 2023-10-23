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أحمد جودة - القاهرة - حسين لبيب يعلن موقفه من أزمة كهربا ويؤكد: "أخطأ في حق نادي الزمالك"

عاجل- حسين لبيب يكشف مفاجأة صادمة عن أزمة كهربا ويعلق على أداء شيكابالا: "عامل زي الحاوي"..أطلق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، عدد من التصريحات الهامة بشأن خطة الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد تولية منصب رئاسة النادي، وكشف حسين لبيب عن موقفه من التعامل مع أزمة محمود كهربا نجم الفريق السابق ونجم النادي الأهلي الحالي.

وتحدث حسين لبيب عن بفكرة ظهور أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجدد في وسائل الإعلام بشكل مستمر، وذلك من خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" وأكد رفضه لهذا الفقرة معلقًا: "لن يكون هناك ظهور إعلامي كبير لأعضاء مجلس إدارة الزمالك في القنوات والبرامج الرياضية بشكل يومي، التصريحات ستكون عبر المتحدث الرسمي للنادي الذي سيتم تعييينه لاحقًا".

عاجل- حسين لبيب يكشف مفاجأة صادمة عن أزمة كهربا ويعلق على أداء شيكابالا: “عامل زي الحاوي”



حسين لبيب: لن نتهاون مع "كهربا" و"شيكابالا" من أفضل اللاعبين في مصر



وكشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الفريق السابق ولاعب النادي الحالي، وأكد أن الإدارة لت تتهاون مع كهربا قائلًا: "لن يتم تقسيط غرامة كهربا، كهربا اخطأ في حق نادي الزمالك ولن نتهاون في حقوق النادي، كل شهر بيكون فيه زيادة 5 % علي مبلغ الغرامة، نرفض الحلول الودية بأي شكل من الأشكال".

وتابع حسين لبيب حديثه عن قائد نادي الزمالك شيكابالا، وأكد أنه من أفضل وأهم اللاعبين في مصر قائلًا: "شيكابالا أحد أفضل لاعبي الزمالك مهاريا ومن أهم اللاعبين في مصر، له دور كبير جدًا مع لاعبي الفريق وكان بيحل أزمات داخل الفريق كتير، وماشاء الله عليه كان فايق وعامل زي الحاوي في مباراة سموحة الاخيرة".

عاجل- حسين لبيب يكشف مفاجأة صادمة عن أزمة كهربا ويعلق على أداء شيكابالا: “عامل زي الحاوي”

حسين لبيب: نادي الزمالك حاصد لجميع البطولات في مختلف الألعاب

وأكمل حسين لبيب حديثه عن نادي الزمالك قائلًا: "سيتم إعادة تسمية ملعب كرة القدم بالزمالك إلى حلمي زامورا، نادي الزمالك حاصد لجميع البطولات في مختلف الالعاب ونسعي لزيادة عددها، سيعود نادي الزمالك للألعاب الرياضية بميت عقبة أكبر قلعة رياضية في مصر"



وأشار حسين لبيب إلى قدرة جماهير نادي الزمالك على ملئ أي استاد قائلًا:جمهور الزمالك قادر على ملئ أي استاد حتى إذا كانت سعته 100 ألف مشجع.