نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمور حسمت.. ريال مدريد يُغلق صفقة الظهير الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، عن حسم ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتينو بيريز، أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.



ريال مدريد يُغلق صفقة ديفيز



ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فأن ريال مدريد توصل لاتفاق شبه نهائي مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني ومنتخب النمسا، لضمه لصفوف المرينجي في الموسم المقبل.



ويسعي النادي الملكي لتدعيم الناحية اليسري، بعد تراجع مستوي ميندي بالإضافة إلى إصاباته المتكررة، وكذلك عدم اقتناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمستوي فيران جارسيا، مما جعله يعتمد على كامافينجا في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.



يذكر أن ريال مدريد تعادل في آخر مبارياته في الدوري الإسباني أمام إشبيلية بهدف لكل فريق، ولم يقدم الفريق الملكي مستوي مميز في تلك المباراة، مما جعله يفقد نقطتين في غاية الأهمية.