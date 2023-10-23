نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفقد 4 لاعبين أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة سبورتنج براغا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

4 لاعبين يغيبون عن ريال مدريد أمام براجا



ويفقد الفريق الملكي 4 لاعبين أمام سبورتنج براجا، حيث سيغيب كل من، تيبوا كورتوا وسيبايوس وجولر وميليتاو، حيث يغيبون جميعًا بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في أول مباراتين، حيث فاز على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، ثم تمكن من الانتصار بطريقة دراماتيكية على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتعلي صدارة مجموعته.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام براجا

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال – روديجر – ألابا – ميندي

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو.