نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث المباراة النارية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس وبين نظيره أي سي ميلان، والتي كانت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024/2023، والتي كانت بملعب استاد السان سيرو معقل الرسونيري.

نتيجة مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في حسم قمة الكالتشيو الإيطالي لصالحه، وذلك بهدف نظيف دون رد بأقدام اللاعب مانويل لوكاتيلي، والذي جاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، حيث خطف ثلاث نقاط ثمينة في مشواره في البريميرليج.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس الليلة

وتسلح الروسونيري بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ميرانتي.

خط الدفاع: كالابريا، ماليك ثياو، فيكايو توموري، أليساندرو فلورينزي.

وسط الملعب: يونس موساه، ياسين عدلي، تيجاني ريجينديرز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رافائيل لياو.

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

وعلى الجانب الآخر تسلح اليوفي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانييلي روجاني.

وسط الملعب: تيومثي وياه، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: مويس كين، أركاديوش ميليك.

وانطلقت فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ونقلت فعاليات اللقاء المرتقب بين ميلان ويوفنتوس، شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة AD Sports hd 1 premium.

موقف ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويحتل إيه سي ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ22 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بـ20 نقطة.