نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو اليوم الأحد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز أمام نظيره فريق أتليتك بلباو، بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.



هدف برشلونة ضد أتليتك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

نجح مارك جويو في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني عند الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة طولية من جواو فيليكس قابلها جويو وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، فيما تجمد رصيد أتليتك بلباو عند انقطة 17 في المركز السادس.