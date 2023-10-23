نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يخطف الثلاث نقاط من أنياب أتلتيك بيلباو ويهدد صدارة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا غاليًا أمام نظيره فريق أتليتك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، فيما تجمد رصيد أتليتك بلباو عند انقطة 17 في المركز السادس.

أحداث مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منعت العارضة برشلونة من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الحادية عشر، بعد تمريرة عرضية قابلها جواو فيليكس بتسديدة من داخل المنطقة ولكنها اصطدمت في العارضة إلى خارج الملعب.

وأنقذ تير شتيجن حارس البرسا، مرماه من هدف محقق لأتليتك بلباو مع نهاية الشوط الأول، بعد انطلاقة من ويليامز الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس بتصدي لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 62 على هدف ضائع لبرشلونة بعد تمريرة عرضية قابلها لامين يامال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء منفردًا وتمر بجوار القائم بقليل إلى خارج أرضية الملعب.

ونجح مارك جويو في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني عند الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة طولية من جواو فيليكس قابلها جويو وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن تلتقي كتيبة تشافي هيرنانديز بفريق شاختار دونيتسك، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024.