نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في فخ الهزيمة أمام نظيره يوفنتوس بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2021.

وبهذه النتيجة احتل ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما تواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام يوفنتوس

1- إنتر ميلان، 22 نقطة

2- ميلان، 21 نقطة

3- يوفنتوس، 20 نقطة

4- نابولي، 17 نقطة

5- فيورنتينا، 17 نقطة

6- أتالانتا، 16 نقطة

7- روما، 14 نقطة

8- بولونيا، 14 نقطة

9- لاتسيو، 13 نقطة

10- مونزا، 12 نقطة



11- ليتشي، 12 نقطة

12- فروزينوتي 12 نقطة

13- ساسولو 10 نقاط

14- تورينو 9 نقاط

15- جنوي 8 نقاط

16-هيلاس فيرونا 8 نقاط

17-اودينيزي 5 نقاط

18- إمبولي 4 نقاط

19-، ساليرنتانيا 3 نقاط

20- كالياري نقطتين