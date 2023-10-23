نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويحتل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز نادي برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو:

1 جود بيلينجهام - ريال مدريد 8

2 أنطوان غريزمان - أتلتيكو مدريد 7

3 تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد 5

4 ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد 5

5 روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 5

6 خوسيلو - ريال مدريد 5

7 بريان زاراجوزا - غرناطة 5

8 بورخا مايورال - خيتافي 5

9 إنياكي ويليامس - أتلتيك بيلباو 4

10 ألكسندر سورلوث - فياريال 4