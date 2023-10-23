نادي سمعون الشحر يُكرّم أمين جمعان

نادي سمعون الشحر يُكرّم أمين جمعانكرّم نادي سمعون الشحر اليوم الأحد رجل الأعمال والشخصية الرياضية الأستاذ أمين محمد جمعان رئيس نادي وحدة صنعاء، وذلك لدعمه المستمر للرياضة اليمنية وحرصه على استمرار النشاط الرياضي والكروي طيلة السنوات الماضية.

وقام الاستاذ خالد باشراحيل رئيس بعثة نادي سمعون الشحر المشارك حاليا في دوري الدرجة الاول تجمع صنعاء، بتسليم الاستاذ امين جمعان الدرع المقدم من الهيئة الادارية لنادي سمعون واعضاء النادي ورابطة المشجعين كتعبير عن شكرهم للدور المتميز لجمعان في دعم الرياضة اليمنيه واستضافة نادي الوحدة لمباريات الدوري ودعمه المستمر والسخي من اجل استمرار دوران عجلة النشاط الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وفي التكريم، رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الرياضة حسين الخولاني ببعثة نادي سمعون، مؤكداً ان هذا التكريم للشخصية الرياضية العملاقة امين جمعان يعتبر بادرة رائعة من نادي سمعون لإنصاف من يدعمون الرياضة وتحفيزا لغيرهم من اجل العطاء، مشيداً بدور نادي الوحدة في احياء الانشطة والفعاليات هذا بخلاف التطور الكبير الذي شهده النادي في ظل رئاسة الاستاذ امين جمعان وهيئته الادارية..

من جهته عبر رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان، عن شكره لادارة نادي سمعون على هذا التكريم، قائلاً: "من واجب رجال المال والاعمال دعم الانشطة الرياضية حفاظا على بقاء النشاط الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وابراز ابداعاتهم وقدراتهم الرياضية، ونحن نعتبر مانقدمه واجب علينا".

وأكد جمعان ان صنعاء بشكل عام ونادي وحدة صنعاء سيظلان حضنا دافئا لجميع رياضيي الوطن ولا يوجد اي مشكلة في ذلك اطلاقا فقلوبنا مفتوحه للجميع قبل ملاعبنا وانديتنا، منوها الى ان الرياضة تجمع ولاتفرق ولا ينبغي ان تتاثر بالسياسة وان الاندية اليمنية ارهقتها سنوات الحرب ولكن لابد من تواصل الدوري والانشطة والبطولات الرياضية.

وقال: نادينا وحدة صنعاء يشارك الان في تجمع سيئون مثلما تشارك في تجمع صنعاء فرق من حضرموت كسمعون والتضامن وتعلمون مدى صعوبة السفر والتنقل هذه الايام ولكن الكل حريص على المشاركة ونجاح الدوري وتكبد عناء السفر والتنقل من اجل ذلك.

بدوره أوضح رئيس بعثة نادي سمعون الشحر خالد باشراحيل ان تكريم الشخصية الرياضية جمعان هو تعبير بسيط وصادق عن شكر ادارة النادي وامتنانها له، معرباً عن سعادته بمشاركة فريقة في الدوري بتجمع صنعاء وانه لم يشعر باي فرق بين صنعاء والشحر بفعل حفاوة الاستقبال وحسن المعاملة.

وتطرق باشراحيل الى بعض الصعوبات التي واجههت انطلاق الدوري والتي سببت الارباك لاغلبية الاندية لكن سيتم التغلب على ذلك باذن الله تعالى بجهود كل الخيرين والمحبين للرياضة والحريصين على استمرارها.

وخلال التكريم، أشاد نائب مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة الاستاذ وليد علي غالب، بجهود الاستاذ امين جمعان ودوره في نهضة الرياضة اليمنية بشكل عام وخصوصا نادي وحدة صنعاء الذي اصبح ناديا نموذجيا ورمزا رياضيا وايقونة للرياضة اليمنية من خلال التطور الكبير الذي شهده نادي وحدة صنعاء في ظل رئاسة جمعان سواء على مستوى المنشات او الالعاب، وخصوصا بما يملكه رئيس النادي من طموح ورؤية مستقبلية وقدرات تحول المستحيل الى حقيقة ملموسة.

وتطرق غالب الى نادي وحدة صنعاء مستمر في التطور بات يمكن مقارنته بالاندية في بعض الدول العربية في نشاطه وحضور الجماهير ومنشاته، لافتا الى انه النادي الاول في اليمن الذي لديه اكاديمية في الفروسية ويعد من الاندية القلائل التي تمارس النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي.

كما جرى على هامش التكريم تبادل النقاش الرياضي واوضاع كرة القدم اليمنية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين ناديا الوحدة الصنعاني وسمعون الشحري.