نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. جاهزية رباعي الفريق ومحاضرة فنية لكولر وحقيقة رحيل عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

جاهزية رباعي الفريق

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الإياب أمام فريق سيمبا التنزاني.

وشهد المران الجماعي للفريق اليوم عودة المدافع محمود متولي بعد ابتعاده فترة طويلة عن المباريات للإصابة.

كما عاد الثلاثي الغائب عن مباراة ذهاب دور الثمانية من الدوري الأفريقي أمام فريق سيمبا التنزاني، كل من:

محمد عبد المنعم وإمام عاشور والمهاجم الفرنسي أنطوني موديست.



محاضرة فنية للسويسري مارسيل كولر

بدأ كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مران الفريق اليوم، بمحاضرة فنية للاعبين استغرقت قرابة الـ15 دقيقة.



وشرح كولر النقاط الإيجابية والسلبيات في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي أمام فريق سيمبا التنزاني، وطلب من اللاعبين العمل على تدارك الأخطاء واستغلال الفرص المهدرة.

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر

تداولت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن اللاعب أحمد عبد القادر الجناح الأيسر

للقلعة الحمراء أول الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر خاص للفجر الرياضي، عن حقيقة الأمر بأن اللاعب يريد المشاركة في المباريات بشكلٍ كبير، بعد الإعتماد على الثنائي حسين الشحات والمغربي رضا سليم.

وأكد المصدر أن النادي لا يمانع رغبة اللاعب في الاحتراف، في حالة وصول عرض مادي جيد ومفيد لكل الأطراف.