نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. الأولمبية تعتمد مجلس الإدارة ولاعب الوسط أول الراحلين في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة الانتخابات

قررت اللجنة الأولمبية المصرية اعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية لمجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أجريت الجمعة الماضية داخل القلعة البيضاء.

وفاز حسين لبيب برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وكذلك قائمته الموحدة التي أحرزت جميع العضويات في مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتسلم المجلس الجديد مسئولية القلعة البيضاء خلال الأسبوع الجاري.



لاعب الوسط أول الراحلين

يعد اللاعب عمرو السيسي أول الأسماء في قائمة الراحلين عن فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويغيب السيسي عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب حدوث مشادة كلامية بين اللاعب وبعض زملائه في الفريق، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وقرر الجهاز الفني تجميد اللاعب من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق، بعد تغيب اللاعب عن مران الفريق دون الحصول على أذن.



قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، إعادة هيكلة قناة نادي الزمالك الفضائية، وذلك بما يناسب ويتماشى مع المشجع للقلعة البيضاء، وكذلك العمل على تطوير البرامج، واختيار الضيوف.

وأكد حسين لبيب رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، تعيين متحدث رسمي لمجلس إدارة الزمالك في الفترة المقبلة.



فريق الزمالك مواليد 2010 يمزق شباك أجياد

مزق لاعبو فريق الزمالك مواليد 2010 في تحقيق الفوز على فريق أجياد بنتيجة 10/0

في المباراة التي جمعت بين الفريقين على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بنادي الزمالك.

وجاءت المباراة تحت أنظار طارق يحيى مدير مدرسة البراعم بالنادي، وكذلك محمد ممس المدير الفني للبراعم، والمدير الإداري محمد صبحي.