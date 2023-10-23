نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني بعد الفوز أمام أتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق انتصار مهم أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم 28 أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل والموافق 28 من شهر أكتوبر في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 25 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.