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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "بعد خلافات مرتضي مع الخطيب"..حسين لبيب يحسم موقفه من خلافات الادارة الجديدة مع الأهلي

عاجل- "دون إساءة أو تجريح"..حسين لبيب يعلن موقفه من إدارة الأهلي بعد خلافات الماضي مع الزمالك..حسم الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، موقفه من إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بعد الصراعات الماضية التي حدثت بين رئيس الزمالك الأسبق مرتضي منصور وبين الخطيب، وأكد.حسين لبيب أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية ستكون منافسة شريفة.

وتابع حسين لبيب حديثه عن الأهلي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" قائلًا: "سأسعى إلى تحويل الصراع الرياضى بين الزمالك والأهلى إلى تنافس شريف وكلنا واحد، وكل واحد يشجع فريقه فى الإطار الصحيح ولن يكون هناك مشاحنات ولا قضايا بين الناديين".

عاجل- "دون إساءة أو تجريح"..حسين لبيب يعلن موقفه من إدارة الأهلي بعد خلافات الماضي مع الزمالك

عاجل- "تنافس شريف"..حسين لبيب يحسم موقفه من خلافات الأهلي والزمالك التي حدثت مع الإدارة السابقة

وأكمل حسين لبيب حديثه عن الإساءات التي كانت تحدث في الماضي قائلًا: "لم تصدر مني أى إساءة ضد أى شخص ولا أسمح بذلك ولم أتعود أن أغلط فى اى شخص ولم أتحدث بأى شىء خاطئ ولا أجلس مع أى شخص يخطئ فى الآخرين، والصعيد أهلنا وناسنا وحبايبنا ومعرفش عمر هريدى جاب الكلام ده منين".

حسين لبيب يوجه رسالة هامة إلى أندية الدوري المصري

وحرص حسين لبيب على توجيه الشكر إلى كافة الأندية التي أرسلت برقيات تهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بعد أن تم حسم النتيجة، وأكد أنه سيقوم بالرد على كل هذه الأندية وفي مقدمتهم النادي الأهلي.



وأردف حسين لبيب حديثه قائلًا: "الانتخابات انتهت، ومن حق كل زمالكاوى أن يدخل النادى ويقول رأيه بكل حرية ولن يكون هناك إقصاء ولن يكون هناك تصفية حسابات ونرحب بكل المنافسين".

حسين لبيب: نادي الزمالك عاد إلى أصحابه الحقيقين



وأكد حسين لبيب على عودة نادي الزمالك إلى أصحابه الحقيقيين قائلًا: "الأقبال الضخم لأعضاء النادى فى الانتخابات أثبت أن الزمالك عاد لأصحابه الحقيقيين، وبشكر كل الأعضاء على هذه الانتخابات الرائعة".